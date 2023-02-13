Лидер сборной Украины пропустит индивидуальную гонку на ЧМ-2023 по биатлону: что случилось

На старт индивидуальной гонки среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе не выйдет украинец Дмитрий Пидручный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

31-летний биатлонист пропустит состязание на марафонской дистанции в 20 километров. Тренерский штаб сборной Украины решил поберечь лидера команды на одиночную смешанную эстафету.

Пидручный вернулся к выступлениям после хирургического вмешательства перед ЧМ-2023. В Оберхофе он уже соревновался в смешанной эстафете, а также в индивидуальном спринте и гонке преследования. Там он занял 5-е и 8-е места соответственно.

Наставник "сине-желтых" Юрай Санитра запланировал заявить Пидручного на сингл-микст. Для опытного спортсмена это выступление в одиночной смешанной эстафете станет третьим на планетарных форумах. На ЧМ-2019 он финишировал пятым в паре с Анастасией Меркушиной.

Скорее всего, Пидручный на чемпионате мира выступит еще в трех гонках. Кроме сингл-микста 16 февраля он также может появиться в мужской эстафете (18 февраля) и массовом старте (19 февраля). В составе сборной Украины на форуме в Оберхофе еще не выступали Артем Тищенко и Денис Насыко.