Лідер збірної Англії дискваліфікований на 1 матч Євро-2024: є нюанс
Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем відбувся переляком через розслідування Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо його жесту в поєдинку проти збірної Словаччини в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
21-річний хавбек отримав бан на один поєдинок із випробувальним терміном. Дискваліфікація вступить в дію у разі нового проступку англійця впродовж року.
Беллінгем надто емоційно відсвяткував гол у ворота словаків. Спершу він пообіймався з партнерами по команді. Потім же повернувся до трибун, опустив руку в зону паху та показав непристойний жест.
УЄФА оштрафував Беллінгема на 30 тисяч євро. Також англієць отримав 1 матч дискваліфікації умовно. Отже, зірка "Трьох левів" зможе зіграти в чвертьфіналі Євро-2024 проти збірної Швейцарії.
На турнірі Беллінгем провів 4 поєдинки, в яких забив 2 м'ячі. Цьогорічний чемпіонат Європи – треті великі змагання для хавбека після Євро-2020 та ЧС-2022. Загалом він зіграв за збірну Англії 33 матчі (5 голів).
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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