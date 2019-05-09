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Лидер венгерской партии пообещал "автономию от Киева" для Закарпатья

Новости » Политика    09.05.2019 - 18:42
Лидер венгерской партии пообещал "автономию от Киева" для Закарпатья
Фото: Томас Шнайдер (mukachevo.net)

Шнайдер заявил, что предоставление автономии от Киева было бы "хорошим решением" в долгосрочной перспективе

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер во время посещений с частным визитом Береговского района Закарпатской области заявил о поддержке "автономии региона от Киева". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Шнайдер заявил, что в долгосрочной перспективе "было бы хорошим решением" если бы Закарпатье смогло получить автономию, чтобы "решать важнейшие вопросы сразу на месте, а не ждать, когда поступит очередное решение от Киева".

Также он отметил о территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать экономическую автономию, что это будто сможет оставлять в регионе деньги, которые могут пойти в Киев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Венгрии раскритиковал украинский "языковой закон". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению президента Украины Петра Порошенко, который, по словам Сийярто, продвигал "антиугорскую политику", а также выразил надежду, что с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающих права венгерской общины".

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