Лідер "Вашингтона" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Ветеран зіграв ключову роль в непростій перемозі над "Нешвіллом" (3:2). Він оформив гол і віддав результативну передачу.

У дебюті зустрічі команди обмінялися шайбами. Відкрив рахунок Парссінен, який підставив ключку під кидок Еванджелісти від синьої лінії. Господарі відповіли зусиллями Макмайкла – він переграв голкіпера "Предаторз" у зоні перед воротами.

На початку другого періоду "Кепіталз" вийшли вперед. Це Протас отримав передачу від Овєчкіна та розібрався з воротарем із близької відстані. Утім, "Нешвілл" вдруге зрівняв рахунок – Стемкос підправив у ворота кидок Кар'є. Та в третій 20-хвилинці "Вашингтон" вирвав перемогу. Цього разу Овєчкін "прошив" трафік після передачі з-за воріт.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Вегаса" Ноа Геніфін і форвард "Детройта" Ділан Ларкін. Перший оформив дубль в протистоянні з "Едмонтоном" (4:2). Натомість другий закинув шайбу та зробив асист у розгромі "Чикаго" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: