Лідер "Вашингтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Росіянин найбільше доклався до виїзної перемоги над "Вегасом" (5:2). Він тричі розписався у воротах співвітчизника Самсонова та оформив 31-й хет-трик за океаном.

Саме Овєчкін відкрив рахунок, реалізувавши більшість з лівого кола вкидання. Згодом Чикрун подвоїв перевагу "Вашингтона" влучним дальнім кидком. Під завісу першого періоду "Голден Найтс" скоротили відставання зусиллями Хардена.

Утім, у другій 20-хвилинці Врана відновив перевагу "Кепіталз". Пізніше Овєчкін відзначився шайбою в контратаці гостей після того, як Колесар знову скоротив відставання до мінімуму. А у фінальному періоді росіянин відправив "диск" у порожні ворота "Вегаса".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Кароліни" Мартін Нечас і воротар "Рейнджерс" Джонатан Квік. Перший оформив дубль і віддав 2 результативні передачі в протистоянні зі "Сент-Луїсом" (4:1). Натомість другий закінчив шатаутом (24 сейви) матч проти "Сіетла" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ: