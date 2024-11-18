Лидер "Вашингтона" с хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Россиянин больше всего приложился к выездной победе над "Вегасом" (5:2). Он трижды расписался в воротах соотечественника Самсонова и оформил 31-й хет-трик за океаном.

Именно Овечкин открыл счет, реализовав большинство из левого круга вбрасывания. Впоследствии Чикрун удвоил преимущество "Вашингтона" точным дальним броском. Под занавес первого периода "Голден Найтс" сократили отставание усилиями Хардена.

Впрочем, во второй 20-минутке Врана восстановил преимущество "Кэпиталз". Позже Овечкин отличился шайбой в контратаке гостей после того, как Колесар снова сократил отставание до минимума. А в финальном периоде россиянин отправил "диск" в пустые ворота "Вегаса".

В тройку звезд вечера также попали вингер "Каролины" Мартин Нечас и вратарь "Рейнджерс" Джонатан Куик. Первый оформил дубль и отдал две результативные передачи в противостоянии со "Сент-Луисом" (4:1). Зато второй закончил шатаутом (24 сэйва) матч против "Сиэтла" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ: