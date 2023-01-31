Лідер УПЛ підписав чемпіона світу серед 17-річних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

21-річний латиноамериканець став черговим новачком команди Олександра Кучера. Для уродженця Порту-Алегрі українська Прем'єр-ліга стане другим ігровим досвідом у Європі.

"Спортклубівці" орендували Пеглоу до кінця сезону. До угоди з "Інтернасьйоналем" лідер УПЛ включив пункт про право викупу бразильця влітку. Окрім рідної команди, він встиг пограти за дубль португальського "Порту" та "Атлетіку Гояніенсе".

У складі "Інтернасьйонала" Пеглоу провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 асисти. Лівий вінгер, який також може закрити позиції атакувального хавбека та відтягнутого нападника, виступав за збірні Бразилії U-16 та U-17. Із останніми став чемпіоном світу-2019.

Перше коло сезону 2022/23 "Дніпро-1" завершив лідером Прем'єр-ліги. "Спортклубівці" набрали 35 очок і зазнали лише однієї поразки за 14 матчів. "Шахтар" і "Динамо" відстають від дніпровці на 5 пунктів.