Лідер ультраправих Бен-Ґвір стане міністром нацбезпеки Ізраїля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Те, що Бен-Ґвір обійме цю посаду, викликає занепокоєння в ізраїльському політикумі щодо подальшої ескалації ізраїльсько-палестинської напруженості. Як голова міністерства він контролюватиме поліцію та воєнізовану прикордонну поліцію, яка працює разом із ізраїльськими солдатами в палестинських населених пунктах.

Як пише AP News, на новій посаді Бен-Ґвір матиме змогу втілювати частину жорсткої політики проти палестинців, яку він відстоював роками.

Бен-Ґвір вперше потрапив до парламенту в 2021 році після того, як його партія "Єврейська сила" об’єдналася з партією "Релігійний сіонізм". Його найближчий політичний союзник - лідер релігійного сіонізму Бецалель Смотрич, який веде окремі переговори з партією "Лікуд", що стала найбільшою силою у новому парламенті.

Бен-Ґвір є послідовником рабина-расиста Меїра Кахане, якому заборонили обиратися до кнесету. Партію Кача, яку очолював Кахане до його вбивства у Нью-Йорку в 1990 році, США визнали терористичною групою. Перш ніж стати адвокатом і прийти в політику, Бен-Ґвір був засуджений, зокрема, за підбурювання до расизму та підтримку терористичної організації.

У п'ятницю партія "Лікуд" оголосила про угоду з партією "Єврейської сили" Бен-Ґвіра. Згідно з угодою, нинішнє міністерство внутрішньої безпеки буде перейменовано на міністерство національної безпеки та отримає розширені повноваження. Переговори "Лікуда" з трьома іншими потенційними ультраправими та ультраортодоксальними партнерами по коаліції тривають. У разі успіху Біньямін Нетаньяху повернеться на посаду прем’єр-міністра та очолить найбільш правий і релігійний уряд в історії Ізраїлю.