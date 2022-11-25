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Лідер ультраправих Бен-Ґвір стане міністром нацбезпеки Ізраїля

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Ізраїль, П'ятниця 25 листопада 2022 23:29
Лідер ультраправих Бен-Ґвір стане міністром нацбезпеки Ізраїля Фото: новий міністр нацбезпеки Ізраїлю може зумовити подальшу ескалацію відносин з Палестиною (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ізраїльський ультраправий політик Ітамар Бен-Гвір, відомий антиарабською риторикою, стане наступним міністром національної безпеки Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Те, що Бен-Ґвір обійме цю посаду, викликає занепокоєння в ізраїльському політикумі щодо подальшої ескалації ізраїльсько-палестинської напруженості. Як голова міністерства він контролюватиме поліцію та воєнізовану прикордонну поліцію, яка працює разом із ізраїльськими солдатами в палестинських населених пунктах.

Як пише AP News, на новій посаді Бен-Ґвір матиме змогу втілювати частину жорсткої політики проти палестинців, яку він відстоював роками.

Бен-Ґвір вперше потрапив до парламенту в 2021 році після того, як його партія "Єврейська сила" об’єдналася з партією "Релігійний сіонізм". Його найближчий політичний союзник - лідер релігійного сіонізму Бецалель Смотрич, який веде окремі переговори з партією "Лікуд", що стала найбільшою силою у новому парламенті.

Бен-Ґвір є послідовником рабина-расиста Меїра Кахане, якому заборонили обиратися до кнесету. Партію Кача, яку очолював Кахане до його вбивства у Нью-Йорку в 1990 році, США визнали терористичною групою. Перш ніж стати адвокатом і прийти в політику, Бен-Ґвір був засуджений, зокрема, за підбурювання до расизму та підтримку терористичної організації.

У п'ятницю партія "Лікуд" оголосила про угоду з партією "Єврейської сили" Бен-Ґвіра. Згідно з угодою, нинішнє міністерство внутрішньої безпеки буде перейменовано на міністерство національної безпеки та отримає розширені повноваження. Переговори "Лікуда" з трьома іншими потенційними ультраправими та ультраортодоксальними партнерами по коаліції тривають. У разі успіху Біньямін Нетаньяху повернеться на посаду прем’єр-міністра та очолить найбільш правий і релігійний уряд в історії Ізраїлю.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Біньямін Нетаньяху офіційно став кандидатом на пост прем'єр-міністра Ізраїлю. Очікується, що він сформує праворелігійну коаліцію з партій "Лікуд", ШАС, "Яадут а-Тора" та виборчого списку "Ціонут Датіт", частиною якого є партія "Єврейська сила".

Крім того, явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі становила 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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