Лидер ультраправых Бен-Гвир станет министром нацбезопасности Израиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

То, что Бен-Гвир вступит в должность, вызывает обеспокоенность в израильском политикуме относительно дальнейшей эскалации израильско-палестинской напряженности. Как глава министерства, он будет контролировать полицию и военизированную пограничную полицию, которая работает вместе с израильскими солдатами в палестинских населенных пунктах.

Как пишет AP News, на новой должности Бен-Гвир сможет воплощать часть жесткой политики против палестинцев, которую он отстаивал годами.

Бен-Гвир впервые попал в парламент в 2021 году после того, как его партия "Еврейская сила" объединилась с партией "Религиозный сионизм". Его ближайший политический союзник – лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич, который ведет отдельные переговоры с партией "Ликуд", ставшей наибольшей силой в новом парламенте.

Бен-Гвир является последователем раввина-расиста Меира Кахане, которому запретили избираться в кнессет. Партия Кача, которую возглавлял Кахане до его убийства в Нью-Йорке в 1990 году, США признали террористической группой. Прежде чем стать адвокатом и прийти в политику, Бен-Гвир был осужден, в частности, за подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации.

В пятницу партия "Ликуд" объявила о соглашении с партией "Еврейской силы" Бен-Гвира. Согласно соглашению, нынешнее министерство внутренней безопасности будет переименовано в министерство национальной безопасности и получит расширенные полномочия. Переговоры "Ликуда" с тремя другими потенциальными ультраправыми и ультраортодоксальными партнерами по коалиции продолжаются. В случае успеха Биньямин Нетаньяху вернется на должность премьер-министра и возглавит самое правое и религиозное правительство в истории Израиля.