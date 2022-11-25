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Лидер ультраправых Бен-Гвир станет министром нацбезопасности Израиля

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Израиль, Пятница 25 ноября 2022 23:29
Лидер ультраправых Бен-Гвир станет министром нацбезопасности Израиля Фото: новый министр нацбезопасности Израиля может обусловить дальнейшую эскалацию отношений с Палестиной (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Израильский ультраправый политик Итамар Бен-Гвир, известный антиарабской риторикой, станет следующим министром национальной безопасности Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

То, что Бен-Гвир вступит в должность, вызывает обеспокоенность в израильском политикуме относительно дальнейшей эскалации израильско-палестинской напряженности. Как глава министерства, он будет контролировать полицию и военизированную пограничную полицию, которая работает вместе с израильскими солдатами в палестинских населенных пунктах.

Как пишет AP News, на новой должности Бен-Гвир сможет воплощать часть жесткой политики против палестинцев, которую он отстаивал годами.

Бен-Гвир впервые попал в парламент в 2021 году после того, как его партия "Еврейская сила" объединилась с партией "Религиозный сионизм". Его ближайший политический союзник – лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич, который ведет отдельные переговоры с партией "Ликуд", ставшей наибольшей силой в новом парламенте.

Бен-Гвир является последователем раввина-расиста Меира Кахане, которому запретили избираться в кнессет. Партия Кача, которую возглавлял Кахане до его убийства в Нью-Йорке в 1990 году, США признали террористической группой. Прежде чем стать адвокатом и прийти в политику, Бен-Гвир был осужден, в частности, за подстрекательство к расизму и поддержку террористической организации.

В пятницу партия "Ликуд" объявила о соглашении с партией "Еврейской силы" Бен-Гвира. Согласно соглашению, нынешнее министерство внутренней безопасности будет переименовано в министерство национальной безопасности и получит расширенные полномочия. Переговоры "Ликуда" с тремя другими потенциальными ультраправыми и ультраортодоксальными партнерами по коалиции продолжаются. В случае успеха Биньямин Нетаньяху вернется на должность премьер-министра и возглавит самое правое и религиозное правительство в истории Израиля.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Биньямин Нетаньяху официально стал кандидатом на пост премьер-министра Израиля. Ожидается, что он сформирует праворелигиозную коалицию из партий "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит".

Кроме того, явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали около 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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