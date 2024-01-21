Лідер "Шахтаря" підписав новий контракт із грандом

Ветеран "гірників" залишиться в лавах чемпіона України на ще один рік додатково. Капітан команди проводить свій 14-й сезон за "Шахтар".

Степаненко залишив підпис під новою угодою з донеччанами. Він виступатиме за "гірників" мінімум до кінця сезону 2024/25. Кольори "Шахтаря" досвідчений хавбек почав захищати ще влітку 2010 року та з того часу провів 411 матчів у всіх турнірах (29 м'ячів, 25 асистів).

У свої 34 роки Степаненко залишається провідним виконавцем "гірників". У нинішньому сезоні він зіграв 18 поєдинків, у яких записав до свого активу одну результативну передачу. Восени провів 4 матчі в складі збірної України.

Хто такий Тарас Степаненко

Уродженець Великої Новосілки, вихованець школи запорізького "Торпедо". На дорослому рівні дебютував за "Металург-2" із Запоріжжя в Другій лізі (сезон 2006/07).

У тому ж сезоні почав грати в основній команді у Вищій лізі. Провів у "Металурзі" 4 сезони та перейшов у "Шахтар". Із "гірниками" завоював 23 трофеї – 9 титулів чемпіона України (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубків України (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 7 Суперкубків України (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

Входить до топ-5 гвардійців "Шахтаря" всіх часів. У лавах збірної України відіграв 81 поєдинок (4 голи).