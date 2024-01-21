UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідер "Шахтаря" підписав новий контракт із грандом

Фото: Тарас Степаненко не покине "Шахтар" найближчим часом (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вирішив пролонгувати договір із донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран "гірників" залишиться в лавах чемпіона України на ще один рік додатково. Капітан команди проводить свій 14-й сезон за "Шахтар".

Степаненко залишив підпис під новою угодою з донеччанами. Він виступатиме за "гірників" мінімум до кінця сезону 2024/25. Кольори "Шахтаря" досвідчений хавбек почав захищати ще влітку 2010 року та з того часу провів 411 матчів у всіх турнірах (29 м'ячів, 25 асистів).

У свої 34 роки Степаненко залишається провідним виконавцем "гірників". У нинішньому сезоні він зіграв 18 поєдинків, у яких записав до свого активу одну результативну передачу. Восени провів 4 матчі в складі збірної України.

Хто такий Тарас Степаненко

Уродженець Великої Новосілки, вихованець школи запорізького "Торпедо". На дорослому рівні дебютував за "Металург-2" із Запоріжжя в Другій лізі (сезон 2006/07).

У тому ж сезоні почав грати в основній команді у Вищій лізі. Провів у "Металурзі" 4 сезони та перейшов у "Шахтар". Із "гірниками" завоював 23 трофеї – 9 титулів чемпіона України (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубків України (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) та 7 Суперкубків України (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

Входить до топ-5 гвардійців "Шахтаря" всіх часів. У лавах збірної України відіграв 81 поєдинок (4 голи).

До слова, напередодні зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛШахтарЧемпионат Украины