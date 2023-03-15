Лідер середняка УПЛ отримав виклик до збірної Молдови: він грав у складі України U-21

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

24-річний центрбек отримав прем'єрний виклик до збірної Молдови. Дебютувати в складі команди під керівництвом Сергія Клещенка він матиме нагоду наприкінці березня.

Бабогло потрапив до переліку виконавців, викликаних на збори перед стартом кваліфікації до Євро-2024. Молдова зустрінеться зі збірними Фарер (24 березня) та Чехії (27 березня) на початку відбору. Також у квінтеті E змагатимуться Польща та Албанія.

Для виклику Бабогла до збірної Молдовська федерація футболу отримала спеціальний дозвіл ФІФА. Вихованець одеського "Чорноморця" виступав у складі української молодіжки (7 матчів, 1 гол), але народився в молдовському селі Копчак. На УПЛ Бабогло був заявлений з паспортом України.

Хоч оборонець і виховувався в структурі "моряків", але на дорослому рівні дебютував саме в "Олександрії". Нинішній сезон – шостий для нього в складі "жовто-чорних". Загалом Бабогло провів за олександрійців 95 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.