Лидер середняка УПЛ получил вызов в сборную Молдовы: он играл в составе Украины U-21

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

24-летний центрбек получил премьерный вызов в сборную Молдовы. Дебютировать в составе команды под руководством Сергея Клещенко у него будет возможность в конце марта.

Бабогло попал в список исполнителей, вызванных на сборы перед стартом квалификации к Евро-2024. Молдова встретится со сборными Фарер (24 марта) и Чехии (27 марта) в начале отбора. Также в квинтете E будут соревноваться Польша и Албания.

Для вызова Бабогло в сборную Молдавская федерация футбола получила специальное разрешение ФИФА. Воспитанник одесского "Черноморца" выступал в составе украинской молодежки (7 матчей, 1 гол), но родился в молдавском селе Копчак. На УПЛ Бабогло был заявлен с паспортом Украины.

Хотя защитник и воспитывался в структуре "моряков", но на взрослом уровне дебютировал именно в "Александрии". Нынешний сезон – шестой для него в составе "желто-черных". В общей сложности Бабогло провел за александрийцев 95 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.