Лідер республіканців в Сенаті піде у відставку після історичного терміну на посаді

Мітч Макконнелл, який став найдовшим в історії лідером Сенату Сполучених Штатів Америки, вирішив піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Макконнелл заявив, що в листопаді цього року піде з посади лідера республіканців у Сенаті.

Республіканець, якому минулого тижня виповнилося 82 роки, оголосив про своє рішення в кулуарах Сенату.

"Один з найбільш недооцінених життєвих талантів - знати, коли настав час переходити до наступного розділу життя... Тому я стою перед вами сьогодні... щоб сказати, що це буде мій останній термін на посаді лідера республіканців у Сенаті", - сказав він.

Його рішення знаменує собою потужний ідеологічний перехід, що відбувається в Республіканській партії, від бренду традиційного консерватизму Рональда Рейгана і міцних міжнародних альянсів до полум'яного, часто ізоляціоністського популізму колишнього президента Дональда Трампа.

Зауважимо, що Макконнелл є великим другом України, та неодноразово лобіював інтереси нашої держави. Крім цього, республіканець виступав за надання пакета допомоги для України.

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