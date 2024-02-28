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Лидер республиканцев в Сенате уйдет в отставку после исторического срока на посту

США, Среда 28 февраля 2024 20:21
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Лидер республиканцев в Сенате уйдет в отставку после исторического срока на посту Фото: самый длинный в истории лидер Сената Митч Макконнелл (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Митч Макконнелл, который стал самым длинным в истории лидером Сената Соединенных Штатов Америки, решил уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Макконнелл заявил, что в ноябре этого года уйдет с поста лидера республиканцев в Сенате.

Республиканец, которому на прошлой неделе исполнилось 82 года, объявил о своем решении в кулуарах Сената.

"Один из самых недооцененных жизненных талантов - знать, когда пришло время переходить к следующей главе жизни... Поэтому я стою перед вами сегодня... чтобы сказать, что это будет мой последний срок на посту лидера республиканцев в Сенате", - сказал он.

Его решение знаменует собой мощный идеологический переход, происходящий в Республиканской партии, от бренда традиционного консерватизма Рональда Рейгана и прочных международных альянсов к пламенному, часто изоляционистскому популизму бывшего президента Дональда Трампа.

Заметим, что Макконнелл большой друг Украины, и неоднократно лоббировал интересы нашего государства. Кроме этого, республиканец выступал за предоставление пакета помощи для Украины.

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