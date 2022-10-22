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Лідер республіканців у Конгресі США закликав Байдена збільшити допомогу Україні

Фото: Республіканці США закликають прискорити допомогу Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Мітч МакКоннелл, який очолює республіканську меншість у Сенаті, верхній палаті Конгресу США, запропонував американському президентові Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу. Це пов'язано з активізацією Росією ракетних ударів по українській енергетичній структурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Йдеться про протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, підкреслив сенатор. Він зауважив, що адміністрація Джо Байдена та союзники США, у тому числі партнери по НАТО, "мають піти назустріч і зробити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії".

МакКоннелл зазначив, що з боку Конгресу США поточну допомогу профінансовано і схвалено "на переважній двопартійній основі". При цьому він наголосив, що республіканці зосередять особливу увагу на доставці необхідного озброєння та допомоги своєчасно та в повному обсязі.

Нагадаємо, світові ЗМІ писали про те, що республіканці, якщо повернуть контроль над Конгресом США, матимуть право заблокувати будь-яку допомогу Україні, проте вони швидше уповільнять чи скоротять її потік, ніж зупинять його.

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