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Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в США

Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл положил на 45-го президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки возле Капитолия. По его мнению, именно Трамп спровоцировал своих сторонников.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Такие обвинения со стороны лидера республиканцев являются символическими, поскольку на выборах Трамп выдвигался от Республиканской партии.

Макконнелл.

Напомним, 6 января в Вашингтоне в ходе протеста сторонников Трампа произошли беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались к Капитолию и совершили там погром. Беспорядки также привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.

После этого Палата представителей США объявила импичмент Трампу. Он стал первым президентом США, кому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

Как писало РБК-Украина, теперь импичмент Трампа должен рассмотреть Сенат. Однако, вопрос импичмента рассмотрят уже после того, как 45-й президент США уйдет с должности.

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Новости Украины беспорядкиДональд ТрампСенат США