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Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в США

Вашингтон, Вторник 19 января 2021 22:33
Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в США
Фото: протестующий в Капитолии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл положил на 45-го президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки возле Капитолия. По его мнению, именно Трамп спровоцировал своих сторонников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такие обвинения со стороны лидера республиканцев являются символическими, поскольку на выборах Трамп выдвигался от Республиканской партии.

"Толпу кормили ложью. Они (протестующие - ред.) были спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми", - сказал Макконнелл.

Напомним, 6 января в Вашингтоне в ходе протеста сторонников Трампа произошли беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались к Капитолию и совершили там погром. Беспорядки также привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.

После этого Палата представителей США объявила импичмент Трампу. Он стал первым президентом США, кому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

Как писало РБК-Украина, теперь импичмент Трампа должен рассмотреть Сенат. Однако, вопрос импичмента рассмотрят уже после того, как 45-й президент США уйдет с должности.

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Новости Украины В мире беспорядкиДональд ТрампСенат США

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