Лідер республіканців в Сенаті звинуватив Трампа у провокуванні заворушень в США

Фото: протестувальник в Капітолії (GettyImages)

Лідер республіканців в американському Сенаті Мітч Макконнелл поклав на 45-го президента США Дональда Трампа відповідальність за заворушення біля Капітолія. На його думку, саме Трамп спровокував своїх прихильників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такі обвинувачення з боку лідера республіканців є символічними, оскільки на виборах Трамп висувався від Республіканської партії.

"Натовп годували брехнею. Вони (протестувальники - ред.) були спровоковані президентом та іншими впливовими людьми", - сказав Макконнелл.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

Після цього Палата представників США оголосила імпічмент Трампу. Він став першим президентом США, кому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.

Як писало РБК-Україна, тепер імпічмент Трампа має розглянути Сенат. Однак, питання імпічменту розглянуть вже після того, як 45-й президент США піде з посади.