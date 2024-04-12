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Лідер "Піттсбурга" з шайбою і ювілейним асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Сідні Кросбі оформив 1000 результативних передач за кар'єру (twitter.com/penguins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Форвард "Пінгвінз" доклався до непростої перемоги над "Детройтом" в овертаймі (6:5 ОТ). Він закинув шайбу та віддав дві результативні передачі, одна з яких виявилася 1000-ю під егідою ліги.

У дебюті зустрічі "Піттсбург" відкрив рахунок зусиллями О'Коннора після комбінації Кросбі та Раста. "Ред Вінгз" швидко відповіли шайбом Реймонда. Вдруге "Пінгвінз" вивів уперед Летанг, який холоднокровно реалізував момент у контратаці. Утім, Реймонд вдруге повернув "Детройт" у гру.

У середині другого періоду Кросбі ефектно замкнув дальню стійку після передачі Раста. Останній згодом закріпив перевагу господарів. У відповідь Пітрі потужним кидком із правої зони "прошив" Нєдєльковіча. У фінальній 20-хвилинці Картер збільшив перевагу "Піттсбурга" шайбою в меншості, але Ларкін і Реймонд перевели матч в овертайм. Та в додатковій п'ятихвилинці Карлссон із передачі Кросбі приніс перемогу "Пінгвінз".

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Нью-Джерсі" Єспер Братт і воротар "Вінніпега" Лоран Броссуа. Перший дублем і асистом доклався до перемоги над "Торонто" (6:5). Натомість другий парирував 24 кидки та завершив шатаутом протистояння проти "Далласа" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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