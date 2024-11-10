Лідер опозиції в Німеччині хоче укласти "угоду" з Трампом

В інтерв'ю журналу Stern глава німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц назвав канцлера Олафа Шольца "кульгавою качкою" та закликав його прискорити терміни проведення дострокових федеральних виборів після розпаду трипартійного коаліційного уряду минулого тижня.

"У Німеччині ми ніколи по-справжньому не формулювали і не відстоювали свої інтереси досить добре, і нам потрібно змінити це", - сказав Мерц.

"Американці набагато наступальніші. Це не повинно закінчитися тим, що тільки одна сторона отримає вигоду, а скоріше тим, що ми досягнемо вигідних домовленостей для обох сторін. Трамп назвав би це угодою", - додав він.

Мерц звинуватив лівоцентристський уряд Шольца в тому, що він був введений в оману переобранням Трампа після того, як підтримав кандидата від Демократичної партії віце-президента Камалу Гарріс. "У Трампа хороша пам'ять. Нинішній федеральний уряд більше не буде почутий новою адміністрацією. Шольц тепер кульгава качка на міжнародному рівні", - сказав Мерц.

Як приклад потенційної угоди з Трампом німецький політик навів постачання американських військових літаків. Лідер ХДС заявив, що оскільки Німеччина погодилася купити винищувачі F-35 у США, їх слід обслуговувати в Німеччині за підтримки американців. Це була б гарна угода для обох сторін", - сказав він.

Мерц також сказав, що він спілкувався з людьми, які добре знають Трампа, і що до обраного президента США потрібно підходити із "прямою позицією та ясністю".