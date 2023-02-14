Лідер "Клівленда" посадив опонента на п'яту точку та закинув триочковий: момент дня в НБА

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
26-річний "другий номер" огайців підкорив епізодом під завісу другої чверті. Він отримав передачу партнера перед лінією штрафних кидків і хибним рухом відправив на паркет оборонця "Сан-Антоніо" Сохана. Далі ж у боротьбі з Веслі виконав довгий і влучний кидок на 3 пункти.
Зусиллями Мітчелла та інших "Кавальєрс" відсвяткували домашню перемогу (117:109). Такий підсумок протистояння дозволив "Клівленду" закріпитися на 4-й сходинці Східної конференції НБА. "Сан-Антоніо" натомість – передостання команда Заходу.
Сам Мітчелл провів у грі майже 37 хвилин і став найрезультативнішим у матчі. Він встиг набрати 41 очко, зробив 3 підбирання і віддав 5 передач. У складі "Сперс" зарекомендував себе Келдон Джонсон (25 пунктів).
Уродженець штату Нью-Йорк, на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" під 13-м номером на драфті НБА-2017.
Відразу був обміняний до "Юти". У складі "джазменів" провів 5 сезонів поспіль. До лав "Клівленда" перебрався перед сезоном 2022/23 у рамках великого обміну. Чотиразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації.
Упродовж сезону 2017/18 був героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Мітчелл – відданий фанат "Нью-Йорк Метс", а його батько пропрацював там понад 20 років.
До слова, напередодні центровий "Торонто" Буше оформив слемданк після сольного проходу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.