Лідер "Клівленда" посадив опонента на п'яту точку та закинув триочковий: момент дня в НБА

26-річний "другий номер" огайців підкорив епізодом під завісу другої чверті. Він отримав передачу партнера перед лінією штрафних кидків і хибним рухом відправив на паркет оборонця "Сан-Антоніо" Сохана. Далі ж у боротьбі з Веслі виконав довгий і влучний кидок на 3 пункти.

Зусиллями Мітчелла та інших "Кавальєрс" відсвяткували домашню перемогу (117:109). Такий підсумок протистояння дозволив "Клівленду" закріпитися на 4-й сходинці Східної конференції НБА. "Сан-Антоніо" натомість – передостання команда Заходу.

Сам Мітчелл провів у грі майже 37 хвилин і став найрезультативнішим у матчі. Він встиг набрати 41 очко, зробив 3 підбирання і віддав 5 передач. У складі "Сперс" зарекомендував себе Келдон Джонсон (25 пунктів).

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець штату Нью-Йорк, на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" під 13-м номером на драфті НБА-2017.

Відразу був обміняний до "Юти". У складі "джазменів" провів 5 сезонів поспіль. До лав "Клівленда" перебрався перед сезоном 2022/23 у рамках великого обміну. Чотиразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації.

Упродовж сезону 2017/18 був героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Мітчелл – відданий фанат "Нью-Йорк Метс", а його батько пропрацював там понад 20 років.