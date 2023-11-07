Лідер ХАМАСу оточений в бункері, - Міноборони Ізраїлю
Лідер бойовиків угруповання ХАМАС Яхья Сінвар оточений в бункері. Зараз він перебуває в Секторі Газа.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Він підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа.
Також він додав, що лідер ХАМАСу в Секторі Гази Ях'я Сінвар оточений у бункері.
Але де саме розташований цей бункер, міністр не уточнив.
Яхья Ібрагім Хассан Сінвар
Нинішній лідер бойовиків угруповання ХАМАС у Секторі Газа і один із засновників військового крила організації.
Був одним зі співзасновників апарату безпеки.
Війна в Ізраїлі
На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".
У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.
За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.
Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.
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