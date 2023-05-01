Лідер "Голден Стейта" у вільному польоті феноменально набрав очки: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

35-річний американець підкорив моментом на старті третьої чверті проти "Сакраменто". В одному з епізодів він опинився з м'ячем на лінії штрафних кидків проти двох опонентів. Це не зупинило Каррі, тож він сміливо пішов у "фарбу" та в падінні неймовірним кидком набрав 2 пункти.

Стараннями головної зірки та інших "Ворріорз" здобули виїзну перемогу (120:100). Це дозволило "Голден Стейту" завершити серію першого раунду (4:3). У наступній стадії команда зі Сан-Франциско зустрінеться з іншими каліфорнійцями – "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сам Каррі став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 50 очок, зробив 8 підбирань і віддав 6 передач. У грі оборонець провів понад 37 хвилин.

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" проводить 14-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена, а згодом вітав схвалення For the People Act – закону про розширення електоральних прав.