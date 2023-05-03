Лідер "Філадельфії" визнаний Найціннішим гравцем НБА-2023

29-річний баскетболіст – MVP нинішнього сезону. У боротьбі за приз він набрав 915 очок. Ембііда поставили на перше місце 73 експерти.

Центровому "Денвера" Йокічу віддали перевагу лише 15 експертів, а форварду "Мілуокі" Адетокунбо – 12. Серб набрав 674 пункти, а грек – 606 балів. Доповнили топ-5 баскетболістів за підсумками регулярного чемпіонату лідер "Бостона" Джейсон Тейтум і оборонець "Оклахоми" Шей Гілджис-Александер.

Ембіід став сьомим Найціннішим гравцем НБА, який народився за межами Штатів. До нього нагороду здобували нігерієць Олайджувон (1994), уродженець Віргінських островів Данкан (2002, 2003), канадець Неш (2005, 2006), німець Новіцкі (2007), Адетокунбо (2019, 2020) та серб Йокіч (2021, 2022). Представник "Філадельфії" не ставав MVP із часів Аллена Айверсона (2000/01).

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруну, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" під 3-м номером драфту НБА-2014.

Проводить сьомий сезон у складі "Севенті Сіксерс". Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації. У сезоні 2021/22 Ембіід став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2079 очок). Цьогоріч повторив досягнення.

У дитинстві займався волейболом і футболом. У баскетбол почав грати в 15 років і потрапив за океан за протекцією екс-форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.