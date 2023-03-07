Лідер "Едмонтона" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Едмонтон Ойлерз" Коннора Макдевіда найкращим виконавцем ігрового дня в регулярному чемпіонаті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
26-річний капітан "нафтовиків" закинув дві шайби в протистоянні з "Баффало" на виїзді. Спершу він відкрив рахунок, а в третьому періоді за рівного рахунку закинув переможну шайбу.
Перший гол Макдевіда вийшов трохи курйозним. Він не вимкнувся з боротьби та зумів проштовхнути шайбу за лінію з-за воріт Андерсона. А на початку третьої 20-хвилинки канадець увірвався до зони атаки після передачі Фогеле та з-під двох оборонців пробив повз голкіпера.
Завдяки перемозі "Едмонтон" закріпився на 4-й сходинці Тихоокеанського дивізіону та впевнено проходить у плей-офф. Натомість "Баффало" не зміг скоротити відрив від чільної трійки Атлантичного дивізіону. "Сейбрз" на 11 очок відстають від "Тампи-Бей".
Доповнили топ-трійку зірок центрфорвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр і воротар "Чикаго" Алекс Стейлок. Зірка "Шаркс" закинув переможну шайбу та віддав асист у протистоянні з "Вінніпегом". Натомість голкіпер виконав 35 сейвів і оформив шатаут проти "Оттави".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Баффало" – "Едмонтон" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
- "Вінніпег" – "Сан-Хосе" – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
- "Даллас" – "Калгарі" – 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
- "Чикаго" – "Оттава" – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
- "Ванкувер" – "Нешвілл" – 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
- "Лос-Анджелес" – "Вашингтон" – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
До слова, напередодні вінгер "Кароліни" Терявяйнен став першою зіркою з хет-триком проти "Тампи".
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