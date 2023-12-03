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Лідер "Бостона" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Давід Пастрняк і Бред Маршан організували переможний гол (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Бостон Брюїнз" Давіда Пастрняка першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Чеський вінгер допоміг "ведмедям" здолати "Торонто" на виїзді (4:3 ОТ). Він закинув шайбу та віддав дві результативні передачі, зокрема й переможну в додатковій п'ятихвилинці.

Саме Пастрняк відкрив рахунок у середині першого періоду. Він отримав передачу Карло в центральній зоні та потужним кидком із середньої дистанції змусив капітулювати Волла. А в другій 20-хвилинці нападник вдало асистував Шаттенкірку.

"Мейпл Ліфс", однак і не думали здаватися. Зусиллями Меттьюса (дубль) та Домі вони відреагували ще й на шайбу Фредеріка та перевели поєдинок в овертайм. Проте, там спрацювала зв'язка Пастрняк-Маршан – перший обіграв голкіпера та віддав другому на порожні ворота.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Оттави" Антон Форсберг і форвард "Вегаса" Джек Айкел. Голкіпер "Сенаторз" виконав 39 сейвів і оформив шатаут проти "Сіетла" (2:0). Натомість центральний нападник "Голден Найтс" допоміг розгромити "Вашингтон" голом і двома асистами (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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