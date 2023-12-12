Лідер баскетбольної Суперліги забрав MVP сезону після розвалу "Будівельника"

34-річний форвард перебрався в "Дніпро" зі столичного "Будівельника". Чемпіон України знявся з турніру через фінансові проблеми.

Сезон 2023/24 був для Конєва третім поспіль у складі "гладіаторів". У попередній кампанії він привів "Будівельник" до золотих медалей і за підсумками сезону Суперліги забрав приз MVP. За результативністю досвідчений форвард був четвертим у чемпіонаті, а також увійшов до топ-10 за підбираннями.

У регулярному чемпіонаті нового сезону Конєв встиг зіграти 13 поєдинків. Середні цифри українця – 13.6 очок, 7.8 підбирань, 3.8 передачі та 1.4 перехоплення за майже півгодини на паркеті. У матчах проти "Старого Луцька", одеської БІПи та "Дніпра" ветеран оформив дабл-дабли.

Уродженець Харкова Конєв розпочав виступи на професіональному рівні в "Кривбасі". Пізніше захищав кольори "Хіміка", "Черкаських Мавп" і литовського "Пієно Жвайгждеса". Загалом здобув 4 чемпіонські титули.