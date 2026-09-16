Лід як гігантський детектор: як вчені перетворили кригу Антарктиди на телескоп

Обсерваторію IceCube вперше з 2010 року масштабно оновили, додавши сотні надчутливих світлових датчиків. Завдяки цьому вчені зможуть детальніше досліджувати вибухи наднових, злиття чорних дір і походження космічних променів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IceCube Neutrino Observatory.
Нейтрино утворюються під час ядерних реакцій та розпаду частинок по всьому Космосу. Вони практично не мають маси, не несуть електричного заряду і вкрай рідко взаємодіють із звичайною матерією.
Замість прямого спостереження за нейтрино, IceCube фіксує результати їхніх рідкісних зіткнень із атомами криги:
Природний лід містить пил і кристали, які розсіюють та заломлюють світлові промені. Щоб підвищити точність вимірювань, науковці додали сотні нових сенсорів, які у 2-3 рази чутливіші за минуле покоління.
Також вчені встановили нові калібрувальні прилади. Вони дозволять точніше виміряти оптичні властивості льоду навколо обсерваторії та переоцінити накопичений архів даних за 15 років спостережень.
В Антарктиді оновили унікальний телескоп IceCube за 53 мільйони доларів (схема: IceCube Observatory)
Відстеження напрямку та енергії нейтрино дозволяє встановити джерела найпотужніших вибухів у Всесвіті.
Яких саме?
Злиття чорних дір та нейтронних зірок: поєднання даних про нейтрино з гравітаційними хвилями розкриє механізми прискорення частинок під час космічних катастроф.
Вибухи галактичних наднових: нейтрино вириваються з надр згасаючої зірки практично миттєво, тоді як світло застрягає в газі та пилу.
Детекція нейтринного сплеску стане для астрономів раннім попередженням, дозволяючи спрямувати оптичні телескопи на наднову ще до появи першого видимого світла.
Гамма-спалахи: виявлення нейтрино від цих вибухів надасть перші прямі докази того, що саме гамма-спалахи є джерелом космічних променів надвисоких енергій.