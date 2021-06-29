Личные финансы: как заработать на депозите в период отпуска
Послабление карантина, открытие границ и вакцинация позволяют смелее планировать отпуск, покупать билеты и туры для комфортного отдыха. Вместе с покупкой билетов возникает вопрос: как позаботиться о безопасности собственных сбережений и при этом получить дополнительный доход.
Конечно, вы можете оставить наличные средства дома или у родных (хорошо, если ваша или их квартира находится под охраной хорошей фирмы, которые быстро среагируют при чрезвычайной ситуации)
Инвестировать средства вы тоже пока не планируете, для вашей личной цели – авто бытовой техники или квартиры – еще не пришло время.
Есть также вариант - положить на карточный счет в обслуживающем банке. Хороший вариант, если хорошо справляетесь с контролем за безопасностью (вы гибки в установке лимитов на снятие, ваш банк позволяет блокировать карту через мобильное приложение. Тут конечно же нужно учесть возможные перебои с доступом к уделенному управлению средствами в роуминге).
Важно также учесть, что по карточным счетам банки, как правило, устанавливают ставки ниже, чем по срочным вкладам.
Наиболее надежным вариантом и хорошим способом получить дополнительный доход в этой ситуации выглядит – срочный депозит в банке. Украинские банки на период отпусков разработали ряд вполне выгодных предложений, которые точно есть смысл рассмотреть.
Скажем, Идея Банк для новых клиентов предлагает акционный депозит "На старт" сроком 3 месяца со ставкой 10,5% годовых.
При оформлении депозита каждого нового клиента ждет приятный сюрприз – подарок от банка – повербанк, который может понадобиться в отпуске, или зонтик.
Условия специального предложения по депозиту "На старт" в Идея Банк:
- Процентная ставка — 10,5% годовых;
- Срок депозита — 3 месяца;
- Сумма депозита — от 50 000 до 100 000 грн;
- Валюта вклада — гривна.
Оформить депозит в Идея Банке — просто:
- Выбрать на сайте удобнее отделение Идея Банка и оставить заявку.
- Посетить отделения, имея при себе паспорт и ИНН.
- Открыть счет и разместить депозит.
- Одним из первых получить подарок — повербанк или зонтик.
Акционное предложение действует до 31 июля 2021во всех отделениях Идея Банка.
Подробные условия получения подарков — на сайте банка.
Планируйте отпуск и отдыхайте спокойно и с удовольствием, а Идея Банк позаботится о ваших сбережениях!
Почему новым клиентам есть резон рассмотреть Идея Банк для сотрудничества:
- Идея Банк работает на рынке Украины 31 год.
- C 1999 Идея Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с 2017 — подключен к автоматизированной системе выплат гарантированных государством средств вкладчикам неплатежеспособных банков. Очень много этих вкладчиков стали клиентами Идея Банка.
- Идея Банк входит в перечень уполномоченных банков по выплате средств бюджетными организациями.
- Рейтинговое агентство "Кредит Рейтинг" подтверждает кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA со стабильным прогнозом. Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.
- Идея Банк занимает 16 позицию по итогам 2020 в ежегодном рейтинге 50 банков, который проводит Finclub. С 2015 года в общей таблице банков поднялся на 17 позиций.
- Банк – один из лидеров рынка по розничному кредитованию. В 2021 статус подтвержден экспертами FinAwards в номинации "Лучший кредит наличными"
- В рамках Mastercard Day 2020 Идея Банк получил награду "Мобильный прорыв года" за проект мобильного банкинга О.Банк.
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