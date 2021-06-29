Особисті фінанси: як заробити на депозиті в період відпустки
Послаблення карантину, відкриття кордонів і вакцинація дають змогу сміливіше планувати відпустку, купувати тури для комфортного відпочинку. Разом з покупкою квитків виникає питання: як подбати про безпеку власних заощаджень і при цьому отримати додатковий дохід.
Звичайно, ви можете залишити гроші вдома або у рідних (добре, якщо ваша або їхня квартира знаходиться під охороною хорошої фірми, яка швидко зреагуэ при надзвичайній ситуації).
Інвестувати кошти ви теж поки не плануєте. Для вашої особистої мети – авто, побутової техніки чи квартири - ще не прийшов час.
Є також варіант - покласти на картковий рахунок в обслуговуючому банку. Це хороший варіант, якщо добре справляєтеся із контролем безпеки (ви гнучкі в установці лімітів на зняття, ваш банк дає змогу блокувати карту через мобільний додаток. Тут, звичайно ж, потрібно врахувати можливі перебої із доступом до додатку для управління коштами в роумінгу).
Важливо також врахувати, що за картковими рахунками банки, як правило, встановлюють ставки нижчі, ніж за строковими вкладами.
Найбільш надійним варіантом і хорошим способом отримати додатковий дохід у цій ситуації є строковий депозит у банку. Українські банки на період відпусток розробили ряд цілком вигідних пропозицій, які точно є сенс розглянути.
Скажімо, Ідея Банк для нових клієнтів пропонує акційний депозит «На старт» терміном 3 місяці зі ставкою 10,5% річних.
При оформленні депозиту кожного нового клієнта чекає приємний сюрприз - подарунок від банку - повербанк, який може знадобитися у відпустці, або парасолька.
Умови спеціальної пропозиції по депозиту "На старт" в Ідея Банк:
- Відсоткова ставка - 10,5% річних;
- Термін депозиту - 3 місяці;
- Сума депозиту - від 50 000 до 100 000 грн;
- Валюта вкладу - гривня.
Оформити депозит в Ідея Банку - просто:
- Вибрати на сайті зручніше відділення Ідея Банку і залишити заявку.
- Відвідати відділення, маючи при собі паспорт та ІПН.
- Відкрити рахунок і розмістити депозит.
- Одним із перших отримати подарунок - повербанк або парасольку.
Акційна пропозиція діє до 31 липня 2021 у всіх відділеннях Ідея Банку.
Детальні умови отримання подарунків - на сайті банку.
Плануйте відпустку і відпочивайте спокійно і з задоволенням, а Ідея Банк подбає про ваші заощадження!
Чому новим клієнтам є резон розглянути Ідея Банк для співпраці:
- Ідея Банк працює на ринку України 31 рік.
- З 1999 Ідея Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а з 2017 - підключений до автоматизованої системи виплат гарантованих державою коштів вкладникам неплатоспроможних банків. Дуже багато цих вкладників стали клієнтами Ідея Банку.
- Ідея Банк входить до переліку уповноважених банків із виплати коштів бюджетними організаціями.
- Рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" підтверджує кредитний рейтинг Ідея Банку на рівні uaAA зі стабільним прогнозом. Рейтинг uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими позичальниками або борговими інструментами.
- Ідея Банк посідає 16 позицію за підсумками 2020 у щорічному рейтингу 50 банків, який проводить Finclub. З 2015 року в загальній таблиці банків піднявся на 17 позицій.
- Банк - один із лідерів ринку із роздрібного кредитування. В 2021 статус підтверджений експертами FinAwards у номінації "Кращий кредит готівкою"
- В рамках Mastercard Day 2020 Ідея Банк отримав нагороду "Мобільний прорив року" за проект мобільного банкінгу О.Банк.
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