"Либо зэки, либо ваши дети": по какой схеме Пригожин вербует заключенных на войну в Украину

Фото: расследователи рассказали, по какой схеме Пригожин вербует заключенных на войну в Украину (t.me/informnapalm)

Как информирует сообщество, ссылаясь на данные собственных инсайдерских источников, российских зэков, которых вербует Пригожин (известный как "повар Путина") по разным исправительным колониям и тюрьмам России.

После чего их централизованно перебрасывают на военный аэродром Миллерово (48°57'01.0"N 40°17'46.0"E) прямо в тюремных спецовках и уже там переодевают в военную форму РФ.

"Из Миллерово (заключенных - ред.) развозят автомобильным транспортом дальше уже в зону боевых действий. Исходя из этих показаний, никто не проводит с зеками военного слаждения, а сразу бросают их на фронт", - говорится в расследовании.

При этом, как отмечается, сам Пригожин прокомментировал недавнее видео с агитацией зэков для участия в войне так:

"Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети - решайте сами", - приводит его цитату сообщество.

Расследователи также обращают внимание, что по многочисленным исследованиям, база Миллерова с 2014 года используется российскими войсками как логистический хаб для отправки на войну в Украину.

Напомним, недавно в сети опубликовали видео, где мужчина, очень похожий на Пригожина, лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. На записи он прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера".

Добавим, не мало важен и тот факт, что международные аналитики признают российского олигарха "лицом российской войны".

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