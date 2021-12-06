Libertex запускает новый счёт для самых целеустремлённых инвесторов: встречайте – Libertex Portfolio

Кількість нових учасників ринку акцій стрімко зростає. Але, замість того щоб прагнути до швидкого збагачення, нові гравці більше зацікавлені в довгостроковому зростанні капіталу при низьких ризиках. Forex Club Libertex, провідна міжнародна компанія, що пропонує CFD-торгівлю вже понад 25 років, запускає новий тип рахунку, спеціально розроблений з урахуванням потреб сучасних інвесторів. Рахунок Libertex Portfolio пропонує інвесторам унікальні умови, заохочуючи стриману, але послідовну активність на фінансових ринках. Користувачі також отримають низку переваг у порівнянні з шаблонним підходом, який досі домінує серед онлайн-трейдерів.

Що таке Libertex Portfolio?

Libertex Portfolio – це зовсім новий тип рахунку на торговій платформі Libertex, створений спеціально для інвесторів. Його основна перевага – НУЛЬОВА КОМІСІЯ! Користувачі Libertex Portfolio будуть позбавлені будь-яких відрахувань у вигляді комісій або зборів за управління рахунком з їх прибутків або дивідендів. Це означає, що власники такого рахунку зможуть інвестувати додаткові кошти для отримання більшого прибутку, а не віддавати ці гроші брокеру.

Реальні переваги для реальних інвесторів

Завдяки Forex Club Libertex, дні, коли інвесторів, які вважають за краще займатися накопиченням, карали високими комісіями та зборами за відсутність активності на рахунках, йдуть у минуле. За допомогою Libertex Portfolio всі ваші прибутки тепер йдуть безпосередньо вам. Тепер ви можете щомісяця інвестувати стільки, скільки хочете. І ви можете бути спокійні, знаючи, що кожна ваша копійка працює на вас.

Плюс до всього, торгівля на Libertex Portfolio реальними акціями без використання мультиплікатора забезпечує набагато більший контроль за ризиками та вашими коштами. Саме так і має працювати управління грошима – легко, швидко та безкоштовно.

Директор з маркетингу Forex Club Libertex Маріос Чайліс ділиться своїми враженнями щодо нового продукту: «Ми надзвичайно раді представити наш новий інвестиційний продукт, Libertex Portfolio, який пропонує вкрай привабливі умови торгівлі акціями світових компаній за можливої суми угоди лише від 10 доларів. А найпрекрасніше те, що опція Libertex Portfolio доступна на зручній платформі, яку вже давно знають і люблять наші лояльні користувачі».

Libertex Portfolio дозволяє купувати акції провідних компаній, таких як Google, Apple, Tesla та інших у будь-який зручний момент. Повний список доступних варіантів включає технологічний, автомобільний, промисловий, медичний, розважальний, харчовий сектори. Це, безумовно, дозволяє створювати різноманітний інвестиційний портфель, що зводить до мінімуму ризики.

Незалежно від того, чи ви є новим клієнтом або одним із старих друзів Forex Club Libertex, чому б не скористатися цією унікальною можливістю для інвестицій без комісій? Крім того, будь-який затятий трейдер погодиться, що розумніше тримати частину інвестицій у менш ризикованому, стабільному портфелі. Коли здається, що найкращий момент для інвестицій в подібні корпорації залишився в минулому, пам'ятайте, що наступний найкращий момент настав у теперішньому часі.

Завітайте на сайт www.fxclub.org та зареєструйте свій рахунок Libertex Portfolio вже сьогодні. Розпоряджайтеся активніше своїми грошима, інвестуйте в акції без комісій разом із Forex Club Libertex і вперед... Через торгівлю до успіху!

Юрисдикційні обмеження: Рахунок Libertex Portfolio недоступний у Європейському Союзі та інших країнах з обмеженим доступом, таких як: Росія, США, Японія, Бразилія; країнах, визначених FATF як держави з високим рівнем ризику та не співпрацюючі країни, які мають стратегічні недоліки у сфері ПВГ/ФТ; та країнах, які перебувають під міжнародними санкціями.