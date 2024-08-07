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Лібералізація ринку енергії є головною запорукою залучення інвестицій в енергетику, - Чернишов

Фото: лібералізація ринку енергії є головною запорукою залучення інвестицій в енергетику (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

Про це заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Майбутнє, безумовно, полягає в можливостях держави залучення інвестицій та фінансування саме цих галузей, в першу чергу близької для нас енергетичної галузі. Єдиною запорукою залучення інвестицій, окрім всім нам відомих пакетів реформ, які мають відбутися, які нададуть транспарентність, довіру та передбачуваність дій влади, безумовно, є лібералізація ринку енергії", - сказав він.

Чернишов наголосив, що енергетичний сектор на 90% складається з державних компаній і він потребує суттєвої реформації.

"Тому лібералізація ринку енергії буде першим суттєвим і необхідним кроком, який почне певним чином надавати позитивні рухи і здоров’я в цю систему. На мій погляд, з цього треба починати. Це є основним", - підкреслив очільник "Нафтогазу".

Раніше в International Finance Corporation (IFC) заявляли, що для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії.

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