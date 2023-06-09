Лібералізація ринку електроенергії дозволить збалансувати енергосистему, - "Укренерго"

Щоб Україна могла вільно імпортувати електроенергію з Європи потрібно лібералізувати ціноутворення на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, зараз в енергосистемі досить непроста ситуація з балансом, також враховуючи катастрофу на Каховській ГЕС. Він зауважив, що через це Україна вимушена імпортувати електроенергію в деякі години доби та використовувати аварійну допомогу.

"Але є певні економічні причини, чому імпорт в повному обсязі не потрапляє в українську енергосистему. У нас на ринку є такі ліміти цінові (прайс-кепи, - ред.). Тобто, ціна не може підійматися вище певного порогу і коли в Європі ціна вище, а таке буває, то відповідно немає економічних стимулів у гравців на ринку імпортувати електроенергію з Європи. Цю ситуацію треба виправити", - сказав Кудрицький.

Він також додав, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.

"Це парадоксальна ситуація. Її треба виправити і вже робота з цього приводу ведеться", - наголосив очільник "Укренерго".

За його словами, після лібералізації ринку в окремі години вартість електроенергії може підійматись вище поточного рівня, а в окремі години доби навпаки падати нижче.

Нагадаємо, регулятор схвалив проект постанови про нові граничні ціни на ринку електроенергії, які вже можуть вступити в дію з 30 червня.