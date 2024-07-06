Ліберал Масуд Пезешкіян переміг на виборах президента Ірану

Після обробки 30,5 млн бюлетенів стало відомо, що ліберал Масуд Пезешкіян здобув перемогу і став дев'ятим президентом Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA .

У першому турі дострокових виборів президента Ірану кандидати не змогли подолати необхідний для перемоги поріг 50%. Тоді Пезешкіян набрав 10,4 млн голосів проти 9,4 млн у Джалілі, а явка виборців склала 40%. Оскільки ніхто не подолав рубіж у 50%, у країні було призначено другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіян виступав за діалог із Заходом і обіцяв шукати дружніх стосунків. Він заявляв, що його адміністрація негайно працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу та відновити економіку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що позачергові вибори президента в Ірані були призначені після загибелі в авіакатастрофі президента Ебрахіма Раїсі, 19 травня. Вертоліт, на якому він летів, зазнав аварії. Загалом в авіакатастрофі загинуло 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.