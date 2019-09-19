Льготники задолжали "Черниговгаз Сбыту" почти 9 млн гривен

По состоянию на 1 сентября 2019 года по 43,4 тыс. лицевых счетов накопились долги на сумму 8,6 млн гривен. Такие домовладения рискуют не получить право на возмещение оплат коммунальных услуг наличными средствами. Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаз Сбыта".

"С 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот. По существующим правилам, получить государственную компенсацию "на руки" смогут только добросовестные плательщики", - говорится в сообщении.

По информации ООО "Черниговгаз Сбыт" различными видами льгот на оплату услуги по газоснабжению пользуются более 62 тыс. жилых помещений Черниговской области. То есть, каждое 6 газифицированное домовладение. Сейчас почти за 43,4 тыс. лицевых счетов, закрепленных за льготниками, насчитывается 8,6 млн гривен неплатежей за газ. Из них 4 849 лицевых счетов имеют долги 340 гривен и выше.

"Процесс монетизации льгот аналогичный монетизации субсидий. При желании получать льготу на газ наличными, человеку нужно обратиться в управление соцзащиты с соответствующим заявлением. В противном случае начисление компенсаций будет происходить в автоматическом режиме на счета в уполномоченных банках, - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - При наличии долговых обязательств в размере 20 необлагаемых минимумов и выше, поставщик услуг вправе инициировать прекращение льготных выплат потребителю "живыми средствами". Сейчас компания готовит для соцзащиты перечень таких адресов".

По словам пресс-службы, в отопительный сезон среднемесячная компенсация на возмещение льгот составляет 2,7 млн куб. м газа на сумму 23,3 млн гривен, в межотопительный – 0,27 млн куб. м на сумму 1,77 млн гривен. В течение 2019 года количество получателей льгот на газ выросла на 21,3 тыс. лицевых счетов или 49,2%.

В пресс-службе напомнили, что на заседании правительства 17 апреля 2019 года было принято решение о монетизации льгот, которое закреплено Постановлением КМУ № 373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме". Документом предусмотрено, что получить льготу в денежной форме станет возможным с 1 октября 2019 года, то есть с отопительного сезона 2019-2020.

"Для получения информации по любым вопросам, связанным с начислением льгот, потребители должны обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения. Компания акцентирует внимание потребителей на своевременных платежах за газ, так как начиная с мая 2019 года на задолженность по оплате коммунальных услуг начали рассчитывать пеню. Соответствующая графа "Пеня за предыдущие периоды" содержится в квитанциях клиентов "Черниговгаз Сбыта" и указанная в ней сумма подлежит оплате", - говорится в сообщении.