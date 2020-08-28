Льготники и субсидианты задолжали "Сумыгазу" более 2 млн гривен за распределение

Долги за доставку газа домовладений Сумской области, которые получают субсидии и льготы, составили 2,1 млн гривен. Уже осенью эти 20 тысяч потребителей природного газа рискуют остаться без субсидии или льготы, а после окончания карантинных мероприятий – без распределения газа к домам.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

По состоянию на конец августа средний уровень расчетов по Сумской области составляет 87%. За распределение газа задолжали 141 тысяча домовладений области. Среди них 20 тысяч потребителей льготных категорий, 1,6 тысячи из которых от начала года ни разу не оплатили за услугу распределения газа.

"Сумыгаз" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более 3 месяцев. В случае неоплаты такой задолженности жилищная субсидия на отопительный период не будет назначаться.

"Сейчас не применяют санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа, однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие прибегает к крайним мерам, должникам уже направлено почти 28 тыс. досудебных предупреждений о необходимости оплатить за оказанную услугу", - говорит коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

В компании призывают потребителей рассчитаться за услугу распределения газа и не доводить дело до суда, чтобы избежать дополнительных затрат на решение спора.

"В свою очередь соблюдение дисциплины в расчетах позволит предприятию предоставить качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа до потребителей региона и подготовить сети к пиковым нагрузкам в отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что оплатить по доставке газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

личного кабинета на сайте 104.ua

чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram

мобильного приложения 104Mobile для Android

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone

"Для потребителей АО "Сумыгаз" разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 00-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему. Призываем потребителей платить за услугу доставки газа вовремя. Эти средства нужны для обеспечения бесперебойной и безаварийной доставки газа в каждое домовладение в Сумской области", - говорится в сообщении.