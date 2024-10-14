Лейтенанта Ляшка зробили комбатом: який підрозділ він очолив і що кажуть українці

Що відомо про призначення Ляшка

"Ну ось і мобілізація піде за планом, і мотивацію хлопцям на нулі підніму, особливо тим, хто всю війну по 2-3 лінії фронту в сержантах ходить, не маючи жодної нагороди", - іронічно написав військовий.

Він додав, що його, якщо чесно, "всерйоз починає турбувати те, що відбувається".

"Як вам таке просування по службі - лейтенант Ляшко О. В. (потрібно віддати належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності), призначений командиром батальйону в одну з бригад (підполковницька посада). Прагніть", - розповів Ярославський.

Допис Ярославського (скриншот: facebook.com/Денис Ярославский)

На підтвердження своїх слів він опублікував витяг з відповідного наказу.

"Призначити: лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича, начальника відділення безпілотних систем командного пункту штабу управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України - командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади", - йдеться у документі від 11 жовтня 2024 року.

Підписаний він командиром армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Витяг із наказу (фото: facebook.com/Денис Ярославский)

Реакція українців у соцмережі

Під публікацією Ярославського користувачі Facebook залишили чимало коментарів. Більша кількість з них - відверто негативного характеру:

"Бро, ну ти ж розумієш, для чого це. Тут питання до очумілих, ви ж *ука, будете за цю шляпу голосувати. А воно буде красти у вас же, вашим іменем…"

"Ляшко готується у президенти. На весну вибори"

"Скотиняки! Як можна перемогти рашку, якщо в Україні перемогли ось такі ляшки?"

"Мабуть, всі депутати так. Всі будуть учасниками БД і у званні вищих офіцерів..."

"Понаднормово готується до виборів. Але цікаво дізнатись думки інших лейтенантів батальйону бпсу"

"Спочатку подумала, що це гумор військовий. А тепер розумію, що це плач, не Ярославни, а народний. О, господи, зжалійся над нами!"

"Це гарно ілюструє ставлення командування до безпілотних систем в принципі..."

"А хто його так на вилах піднімає? Кого він так сильно покохав, що аж не встояли?"

​​​​​​​"Заробітню відомість в студію"

Дехто ставить дещо риторичні питання: "Як зі званням лейтенант можна стати командиром батальйону ? Я би ще з побратимами зрозумів, якби це був бойовий командир, який за ці 2,5 роки був скрізь в усіх замєсах із хлопцями. І в наступі, і в обороні, і в оточенні... Мав звання Герой України, купу нагород, а не ось цей персонаж...".

"Навіщо цей наклеп? Він один виконав наказ і пішов у наступ з вилами", - жартують інші.