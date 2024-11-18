Lexus представив оновлений седан ES: названі ціни та характеристики

Оновлений Lexus ES зберіг форму матричних фар, але вони отримали нове наповнення з двосекційними ходовими вогнями. Окрім того, замість логотипу на кормі з'явився великий напис "Lexus".

Інтер'єр оновлений у смаках "молодих китайських покупців", тому в ньому з'явився збільшений центральний екран медіасистеми: тепер 14 дюймів замість 8,0 або 12,3 дюйма на дорестайленговій моделі. Також з'явилися три рукоятки, дві з яких відповідають за клімат-контроль, а дефлектори вентиляції переїхали ще нижче. Селектор трансмісії змінив форму, але залишився на старому місці.

У Китаї у седана Lexus ES залишилося тільки дві версії. Базовий ES 200 приводиться у рух 2,0-літровим атмосферним мотором M20A-FKS на 173 к.с., якому асистує варіатор Direct Shift. Гібрид Lexus ES 300h, як і раніше, оснащують атмосферною "четвіркою" на 2,5 літра (178 к.с., 221 Нм) і електромотором (120 к.с., 202 Нм). Сукупна потужність системи – 218 к.с. Оновлені седани Lexus ES вже можна замовити в Китаї за ціною від 41 500 до 67 700 доларів. Для порівняння, в Україні ціни на модель починаються від 51 000 доларів.