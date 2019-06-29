Левочкина обсудила с президентом ПАСЕ установление мира в Донбассе

Народный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина обсудила с президентом ПАСЕ Лилиан Мари Паскье установление мира на Донбассе и политическую ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

"Президент ПАСЕ – значимая фигура, которая и коммуницирует с главами государств и министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы. Я обратилась к ней с просьбой о помощи в установлении мира, в возврате заложников и политзаключенных. Эти вопросы были услышаны, и я уверена, что президент ПАСЕ будет активным помощником Украины на международных площадках", – заявила Левочкина.

Нардеп заявила, что президент ПАСЕ, главы политических групп и парламентарии понимают, что "демарш" украинской делегации в связи с возвращением в ПАСЕ представителей РФ связан с тем, что в Украине идет избирательный процесс и депутатам в погоне за электоратом нужно продемонстрировать яркие действия и события.

"Я с такой позицией категорически не согласна. Во-первых, считаю, что это вредит имиджу Украины на международной арене и никак не помогает в решении сложных вопросов и вызовов, которые стоят перед Украиной. Во-вторых, риторика украинской делегации о "предательстве Европы" оскорбительна по отношению к нашим европейским коллегам, которые большинством голосов приняли решение о том, что Ассамблея – это площадка для диалога и для защиты прав человека", – подчеркнула Левочкина.

Она также отметила, что считает неприемлемой инициативу отдельных украинских парламентариев об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы, которое ранее было направлено в ПАСЕ для формирования делегации наблюдателей.

"Тем более неприемлемыми являются инициативы со стороны украинских парламентариев о приостановлении участия украинской делегации в ПАСЕ в работе Ассамблеи в той или иной форме. Я последовательно всегда настаивала на том, что Парламентская ассамблея – это диалоговая площадка, которая может и должна быть использована для достижения наших целей и интересов. Надеюсь, что следующий созыв парламента и следующая украинская делегация в ПАСЕ не будет заниматься демаршами и перформансами, а сфокусируется на плодотворной работе с пользой для Украины", – резюмировала Левочкина.