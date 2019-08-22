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Летом клиенты "Винницагаз Сбыт" вдвое сократили долги за газ

Новости » Энергетика    22.08.2019 - 14:54
Летом клиенты "Винницагаз Сбыт" вдвое сократили долги за газ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Улучшить состояние расчетов удалось с помощью ряда мероприятий

На 1 августа 2019 года задолженность потребителей газа перед ООО "Винницагаз Сбыт" сократилась до 171,5 млн гривен. Это почти вдвое меньше по сравнению с началом года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Почти 100% долгов составляют неплатежи населения. Компании задолжали около 310 тыс. бытовых потребителей. Доля юридических лиц - менее 1% и составляет 157 тыс. гривен.

От состояния расчетов потребителей за газ зависит стабильность газоснабжения региона. Полученные средства за поставленные кубометры "Винницагаз Сбыт" направляет на расчеты с другими участниками рынка, в частности Оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины".

"С целью обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 г.г. компания вынуждена была усилить работу по погашению задолженности за потребленный газ", - объясняет директор "Винницагаз Сбыта" Василий Сопильник.

Более 105 тыс. неплательщиков получили предупреждение о прекращении подачи газа. Часть должников заключила соглашения о реструктуризации долга и платят его частями по согласованному графику. Более 15,6 тыс. потребителей поставка газа вынужденно прекращена из-за долгов.

Снижение задолженности в компании также связывают с сезонным уменьшением объемов потребления и снижением цены газа.

"Винницагаз Сбыт" призывает потребителей не затягивать с платежами. До наступления холодов долги нужно погасить, чтобы войти в отопительный сезон с теплом и комфортом", - говорится в сообщении.

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