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Влітку клієнти "Вінницягаз Збут" вдвічі скоротили борги за газ

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 14:54
Влітку клієнти "Вінницягаз Збут" вдвічі скоротили борги за газ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Поліпшити стан розрахунків вдалося з допомогою ряду заходів

На 1 серпня 2019 року заборгованість споживачів газу перед ТОВ "Вінницягаз Збут" скоротилася до 171,5 млн гривень. Це майже вдвічі менше порівняно з початком року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Майже 100% боргів складають неплатежі населення. Компанії заборгували близько 310 тис. побутових споживачів. Частка юридичних осіб - менше 1% і становить 157 тис. гривень.

Від стану розрахунків споживачів за газ залежить стабільність газопостачання регіону. Отримані кошти за поставлені кубометри "Вінницягаз Збут" спрямовує на розрахунки з іншими учасниками ринку, зокрема Оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України".

"З метою забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2019-2020 р. р. компанія змушена була посилити роботу з погашення заборгованості за спожитий газ", - пояснює директор "Вінницягаз Збуту" Василь Сопільник.

Понад 105 тис. неплатників отримали попередження про припинення подачі газу. Частина боржників уклала угоди про реструктуризацію боргу і сплачують його частинами за узгодженим графіком. Понад 15,6 тис. споживачів постачання газу вимушено припинена через борги.

Зниження заборгованості у компанії також пов'язують із сезонним зменшенням обсягів споживання і зниженням ціни газу.

"Вінницягаз Збут" закликає споживачів не затягувати з платежами. До настання холодів потрібно погасити борги, щоб увійти в опалювальний сезон з теплом і комфортом", - йдеться в повідомленні.

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