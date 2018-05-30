На літо "Укрзалізниця" вже призначила 5 додаткових поїздів до моря

На 2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів в Одесу

На період літніх перевезень Укрзалізниця призначила 5 пар додаткових поїздів до Одеси, ще трьом поїздів збільшила періодичність курсування. Про це, відповідаючи на питання журналістів в рамках конференції "UZ: Investor Day 2018", повідомив в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Зокрема, на період літніх відпусток призначено поїзди № 223/224 Київ - Одеса, № 248/247 Одеса - Київ, Житомир, № 251/252 Дніпро - Одеса, № 258/257 Одеса - Львів і № 271/272 Харків - Одеса. Цілорічним поїздам № 92/91 Костянтинівка - Одеса, № 136/135 Чернівці - Білгород-Дністровський та № 317/318 Запоріжжя - Одеса збільшено курсування в два рази: щодня замість через день.

Загалом у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів в Одесу. Також для забезпечення перевезення пасажирів у літній період Укрзалізниця опрацьовує розклад для призначення додаткового поїзда Суми - Одеса, який не буде заїжджати на станцію Київ-Пасажирський, а курсуватиме через Конотоп, Дарниця, Миронівку, Знам'янку і Помічну.

Крім того, для покращення обслуговування пасажирів проведена заміна рухомого складу поїзда № 642/641 Кишинів - Одеса на модернізований дизель-поїзд формування залізниць Молдови та здійснено прискорення його на 27 хвилин у напрямку Кишинів - Одеса і на 47 хвилин у зворотному напрямку, - повідомляє ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" з 16 червня запускає поїзд між центральною Україною та Прикарпаттям.