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Летів із Литви. У Німеччині підняли по тривозі винищувачі через невідомий літак

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на суботу, 9 грудня, у небі над Німеччиною помітили невідомий літак, який не виходив на зв'язок із диспетчерами. Через нього за тривогою підняли німецькі винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Непізнаний літак увійшов у повітряний простір Німеччини з Литви.

По тривозі було піднято два надзвукові винищувачі Eurofighter тактичної ескадрильї люфтваффе в Нойбурзі-на-Дунаї. Вони пролетіли в небі над Баварією і Тюрінгією, щоб перехопити літак-порушник.

За даними ВПС Німеччини, німецькі винищувачі максимально наблизилися до літака з Литви і встановили з його пілотом зоровий контакт. Той пояснив, що сталася втрата зв'язку. Він змінив курс, винищувачі супроводили його до повітряного простору Польщі.

Видання зазначає, що жителі Баварії та Тюрінгії, над якими відбувалася повітряна операція, масово дзвонили в поліцію, повідомляючи про гуркіт у небі та тремтяче скло у вікнах. При цьому один із жителів регіону поскаржився, що через різкий шум розлив пиво.

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