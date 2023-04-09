Летить з боку Азовського моря. Українців попередили про "Шахеди"

У неділю ввечері, 9 квітня, безпілотник Shahed було помічено над Маріупольським районом з боку Азовського моря. Українців попередили про можливу загрозу обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Зауважимо, що станом на 21:00 у Херсонській та Миколаївській областях оголошено сигнал повітряної тривоги. Українцям радять зберігати спокій та пройти в укриття.

"Летить гучно та однозначно. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу", - написав він.

За його словами, безпілотник летів у напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

Також зранку в Херсоні пролунав вибух, повітряна тривога в регіоні на той момент не була оголошена.

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