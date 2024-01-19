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Летить до 350 км та має "машинний зір": що відомо про новий дешевий дрон РФ

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 15:26
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Летить до 350 км та має "машинний зір": що відомо про новий дешевий дрон РФ Фото: Росія розробляє новий дрон "Ястреб" (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Дрон "Ястреб" почали розробляти у Росії як дешевий аналог "Шахеда". Зараз безпілотник перебуває на етапі льотних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Виробником нового дрона-камікадзе є російське конструкторське бюро "Стратим". Російські ЗМІ заявляють, що безпілотник під назвою "Ястреб" повинен стати бюджетним аналогом "Герані", тобто іранського Shahed.

Пропагандисти заявляють, що дрон зараз випробовують, а протягом перших шести місяців 2024 року планують завершити роботи.

У конструкторському бюро зазначають, що "Ястреб" - це фактично літаюче крило з наведенням по координатах. Росіяни стверджують, що цей дрон розробляється у двох варіантах: один з двигуном внутрішнього згорання, а інший з реактивним двигуном. Перший нібито буде летіти до 300 км/год, інший, за словами росіян, розвиватиме швидкість до 700 км/год.

Інші характеристики:

  • дальність польоту - до 350 км;
  • злітна маса безпілотника - до 45 кг;
  • бойова частина - 16 кг;
  • розмах крил - 1,5 м.

Загарбники кажуть, що "Ястреб" нібито стійкий до систем радіоелектронної боротьби і може заходити на ціль за допомогою системи "машинного зору". Як зазначають ЗМІ, це алгоритм, який дозволяє дрону автоматично тримати обраний об'єкт у "перехресті прицілу".

Що ще відомо про дрон

Росіяни заявляють, що новий дрон буде "завдавати ударів по цілях у глибині оборони противника". Окупанти також хочуть використовувати "Ястреба" як хибну ціль для заплутування протиповітряної оборони.

Крім того, окупанти запевняють, що дрон буде дешевим, бо, мовляв, збиратиметься з цивільних компонентів.

Що цьому передувало

Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російське конструкторське бюро "Стратим" запустило бюджетний аналог іранського безпілотника Shahed.

Також ISW з посиланням на росіян повідомило, що наразі тривають льотні випробування прототипу, а в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового, доопрацьованого продукту.

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