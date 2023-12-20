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Летіли з півдня: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ

Середа 20 грудня 2023 00:42
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Летіли з півдня: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ Фото: у КМВА розповіли про атаку "Шахедів" на Київ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора пізно ввечері спробували атакувати Київ ударними безпілотниками, але сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"П'ята повітряна атака на Київ у грудні. І друга поспіль - дронами. БпЛА, за попередньою інформацією типу "Shahed", заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області", - йдеться у повідомленні. КМВА.

Зазначається, що силами та засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще підлітом до Києва.

За попередніми даними, у столиці внаслідок нічної атаки обійшлося без жертв та руйнувань.

Нічна атака 19 грудня

Росіяни останніми тижнями частіше атакують Україну дронами типу "Шахед". Так, минулої ночі ворог запустив два дрони-камікадзе, які знищили українські сили ППО.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.

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Київ ПВО Вторгнення Росії до України
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