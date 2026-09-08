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Летіли "Онікси", "Іскандери", ракети Х-101 та дрони: як ППО відбила нічний удар

09:40 08.09.2026 Вт
2 хв
Скільки цілей вдалося збити і де зафіксовано влучення?
aimg Анастасія Никончук
Фото: ЗСУ (Генштаб)

У ніч на 8 вересня Росія завдала по Україні масованого удару ракетами та безпілотниками. Основними напрямками атаки стали Одеська та Київська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.

Що запустила Росія

За даними Повітряних сил, атака розпочалася увечері 7 вересня і тривала вночі. Противник застосував протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також 32 крилаті ракети Х-101.

Крім того, для удару Росія використала 166 ударних безпілотників Shahed, серед яких більше половини були реактивними, а також дрони-імітатори "Пародія".

Скільки цілей знищила ППО

Станом на 08.30 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 175 повітряних цілей. Серед них - дві балістичні ракети, 31 крилата ракета Х-101/"Іскандер-К" та 142 безпілотники типів Shahed, "Гербера" та інших.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Де зафіксовано наслідки

Незважаючи на роботу ППО, зафіксовано влучення російських ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях.

Ще на дев'яти місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків. Станом на момент публікації атака тривала: у повітряному просторі України було близько десяти ворожих безпілотників.

Нагадуємо, що внаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше десять отримали травми. Обидва загиблі були жителями Солом'янського району, де попадання ракети або її уламків до житлового будинку призвело до пожежі.

Вісім постраждалих у цьому районі – люди віком від 22 до 65 років, у них діагностували різані та осколкові поранення, а також травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок.

Пошкодження та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах столиці.

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