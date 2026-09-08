Летіли "Онікси", "Іскандери", ракети Х-101 та дрони: як ППО відбила нічний удар

Що запустила Росія

За даними Повітряних сил, атака розпочалася увечері 7 вересня і тривала вночі. Противник застосував протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також 32 крилаті ракети Х-101.

Крім того, для удару Росія використала 166 ударних безпілотників Shahed, серед яких більше половини були реактивними, а також дрони-імітатори "Пародія".

Скільки цілей знищила ППО

Станом на 08.30 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 175 повітряних цілей. Серед них - дві балістичні ракети, 31 крилата ракета Х-101/"Іскандер-К" та 142 безпілотники типів Shahed, "Гербера" та інших.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Де зафіксовано наслідки

Незважаючи на роботу ППО, зафіксовано влучення російських ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях.

Ще на дев'яти місцях виявили падіння збитих цілей та їх уламків. Станом на момент публікації атака тривала: у повітряному просторі України було близько десяти ворожих безпілотників.