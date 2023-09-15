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Летіли у Хмельницьку область. Сили ППО вночі збили 17 "шахедів"

Фото: сили ППО вночі збили 17 "шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 15 вересня намагалася атакувати Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила всі ворожі "шахеди."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі було зафіксовано пуски 17 дронів типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Ворожі безпілотники рухалися у напрямку Хмельницької області.

Сили протиповітряної оборони показали 100% результат та збили всі 17 "шахедів" маршруту слідування.

До бойової роботи  залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, Повітряні сили України попереджали про загрозу ударів безпілотниками цієї ночі. Вночі у низці областей України лунала повітряна тривога.

Крім того, у Вінницькій та Хмельницькій області лунали вибухи. Жителів попереджали, що вибухи пов'язані з роботою ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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