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"Летали в оккупированный Крым": Украина просит Интерпол разыскать более 100 самолетов

Автор: РБК-Украина

Украина обратила в Интерпол с просьбой объявить в розыск самолеты, которые осуществляли рейсы в оккупированный Крым с 2014 года. Прокуратура просит внести 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

"С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи", - говорится в сообщении.

В целом прокуратура установила около 500 и наложила аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Отмечается, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом из-за невозможности осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что Украина арестовала более 100 самолетов российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в оккупированный Крым.

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