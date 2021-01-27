"Летали в оккупированный Крым": Украина просит Интерпол разыскать более 100 самолетов

Украина обратила в Интерпол с просьбой объявить в розыск самолеты, которые осуществляли рейсы в оккупированный Крым с 2014 года. Прокуратура просит внести 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

"С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи", - говорится в сообщении.

В целом прокуратура установила около 500 и наложила аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Отмечается, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом из-за невозможности осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что Украина арестовала более 100 самолетов российских авиакомпаний, которые нарушили запрет на полеты в оккупированный Крым.